Ebru Şallı’nın son halini gören küçük dilini yuttu! Sosyal medyada paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı! ‘Yine mi estetik?’
Ebru Şallı'nın son halini gören küçük dilini yuttu! Model ve sunucu Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model, ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ebru Şallı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. Şallı'nın fotoğrafını görenler 'Estetik mi? Photoshop mu?' sorusunu sorarken birçok kişi ünlü modeli tanımakta zorlandı. İşte Ebru Şallı'nın son hali...
Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model Ebru Şallı, son olarak yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle 16 Nisan 2020'de hayatını kaybeden oğlu Pars'a yazdığı mektupla gündeme gelmişti.
HİSLERİNİ İLK KEZ YAZIYA DÖKTÜ
Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya getirdiği üçüncü kitabı "Sizin Öykünüz"de hislerini ilk kez yazıya döken Şallı, şu ifadeleri kullandı; "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı. Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ebru Şallı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.