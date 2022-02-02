Ebru Şallı’nın son halini gören küçük dilini yuttu! Sosyal medyada paylaştı takipçileri tanımakta zorlandı! ‘Yine mi estetik?’

HİSLERİNİ İLK KEZ YAZIYA DÖKTÜ

Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya getirdiği üçüncü kitabı "Sizin Öykünüz"de hislerini ilk kez yazıya döken Şallı, şu ifadeleri kullandı; "En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı. Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim"