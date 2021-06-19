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Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

Başladıkları gibi bitişleri de jet gibi oldu. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları dinmiyor. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden dört gün önce kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. İddialara göre Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrılmıştı Kaan Yıldırım. Ve sonunda Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu.

19.06.2021 16:31 - Son Güncelleme: 19.06.2021 16:31
Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

Son günlerde şarkıcı Hadise ile ilişkileri nokta koydukları haberleriyle gündem olan Kaan Yıldırım, ayrılık kararını doğrularken, magazin kulislerinde dönen Ebru Gündeş iddialarına da yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

İddiaya göre; Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş ile telefon görüşmesi yaptı. Şarkıcıdan gerçekleri öğrendikten sonra Hadise'yle ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA MUHATAP OLMAM"

Ünlü oyuncu, "Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum" başlığı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden flaş bir paylaşıma imza attı.

Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

Magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

"HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

34 yaşındaki ünlü isim, "Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici" mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu.