Kaan Yıldırım durdu durdu Hadise bombasını patlattı! Her şeyi Ebru Gündeş anlattı deniyordu '3’üncü bir şahıs...'

Başladıkları gibi bitişleri de jet gibi oldu. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları dinmiyor. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden dört gün önce kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. İddialara göre Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrılmıştı Kaan Yıldırım. Ve sonunda Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu.

19.06.2021 16:31 - Son Güncelleme: 19.06.2021 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





