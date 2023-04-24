Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz'i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...
Karanlık Gece filminin galasında güzeller güzeli sevgili Pınar Deniz'i yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım kendisine yöneltilen sorular karşısında, "Uzun zamandır filmi izlemeyi bekliyordum. Pınar'ı çok başarılı buluyorum, onu izlemeyi de çok seviyorum" dedi. Uzun süredir beraber olan çift hayranları tarafından da oldukça ilgi görüyor.
24.04.2023 23:44 - Son Güncelleme: 24.04.2023 23:45
Güzel oyuncuyu Karanlık Gece filminin galasında yalnız bırakmayan Yıldırım gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.