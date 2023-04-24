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Haberler Magazin Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz'i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz'i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

Karanlık Gece filminin galasında güzeller güzeli sevgili Pınar Deniz'i yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım kendisine yöneltilen sorular karşısında, "Uzun zamandır filmi izlemeyi bekliyordum. Pınar'ı çok başarılı buluyorum, onu izlemeyi de çok seviyorum" dedi. Uzun süredir beraber olan çift hayranları tarafından da oldukça ilgi görüyor.

24.04.2023 23:44 - Son Güncelleme: 24.04.2023 23:45
Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın büyük aşkı dur durak bilmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

Güzel oyuncuyu Karanlık Gece filminin galasında yalnız bırakmayan Yıldırım gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

-Ne söyleyeceksiniz izleme fırsatınız oldu mu?
"Yok olmadı çokta merak ediyorum biliyorsunuz 4 sene önce çekildi film.

Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

En iyi film en iyi senaryo ödülünü aldı.

Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

O yüzden heyecanla bende uzun zamandır bu filmi izlemeyi bekliyordum. Birazdan hep beraber izleyeceğiz. "

Kaan Yıldırım biricik aşkı Pınar Deniz’i film galasında yalnız bırakmadı! Kaan’dan sırılsıklam aşık olduğu sevgilisine: Onu izlemeyi...

-Ödüllü bir sevgiliyle birlikte olmak nasıl bir duygu?
"Çok başarılı buluyorum çok seviyorum. İzlemeyide çok seviyorum" dedi.

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