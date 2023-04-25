Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu
Çağlar Ökten geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla da sık sık gündeme geldi. Çenesine kontür yaptıran, yüzünü ve gıdısını gerdiren Kadırgalı, son olarak Lolita Lift yaptırmıştı. Geçirdiği operasyonları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı estetik yaptırıp da söylemeyenleri adeta topa tuttu.
25.04.2023 01:00 - Son Güncelleme: 25.04.2023 01:00
Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettirdi.