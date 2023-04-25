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Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Çağlar Ökten geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla da sık sık gündeme geldi. Çenesine kontür yaptıran, yüzünü ve gıdısını gerdiren Kadırgalı, son olarak Lolita Lift yaptırmıştı. Geçirdiği operasyonları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı estetik yaptırıp da söylemeyenleri adeta topa tuttu.

25.04.2023 01:00 - Son Güncelleme: 25.04.2023 01:00
Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettirdi.

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Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Çenesine kontür yaptıran, yüzünü ve gıdısını gerdiren Sayan, son olarak Lolita Lift yaptırdı.

Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Geçirdiği operasyonları takipçileriyle anbean paylaşan Kadırgalı, estetik yaptırıp bende hiçbir şey yok diyenlere ise isyan etti.

Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Televizyon programının canlı yayınına bağlanan Seda Sayan, sanatçı arkadaşlarını hedef aldı.

Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

YAV HE HE
"Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'bende bir şey yok' diyor.

Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu

Bende diyorumki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim." dedi.

Kadırgalı Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü! Estetik operasyon geçirip söylemeyen ünlüleri topa tuttu
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