Esra Erol, Bergüzar Korel ve Sema Ergenekon bir arada! Kız gecesinden dostane fotoğraf: "Totemler yapıldı sezona hazırız"

Ünlü sunucu Esra Erol, başarılı oyuncu Bergüzar Korel ve yetenekli senarist Sema Ergenekon kız gecesinde bir araya gelerek sezon öncesi enerji depoladı! Üç güzel kadının bir araya geldiği bu özel buluşmadan paylaşılan dostane fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Totemler yapıldı, sezona hazırız" notuyla paylaşılan bu kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü sunucu Esra Erol, başarılı oyuncu Bergüzar Korel ve yetenekli senarist Sema Ergenekon kız gecesinde bir araya gelerek sezon öncesi enerji depoladı! Üç güzel kadının bir araya geldiği bu özel buluşmadan paylaşılan dostane fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Totemler yapıldı, sezona hazırız" notuyla paylaşılan bu kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Esra Erol ve Bergüzar Korel'in yakın arkadaşlığını bilmeyen yoktur. Hatta güzel oyuncu Bergüzar Korel yaptıdığı imaj değişikliğiyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.
Hatta geçtiğimiz aylarda Serkan Altunorak, Kaan Miraç Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, Esra Erol ile birlikte yeni dizisini izlemişti.