Esra Erol, Bergüzar Korel ve Sema Ergenekon bir arada! Kız gecesinden dostane fotoğraf: "Totemler yapıldı sezona hazırız"

Ünlü sunucu Esra Erol, başarılı oyuncu Bergüzar Korel ve yetenekli senarist Sema Ergenekon kız gecesinde bir araya gelerek sezon öncesi enerji depoladı! Üç güzel kadının bir araya geldiği bu özel buluşmadan paylaşılan dostane fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Totemler yapıldı, sezona hazırız" notuyla paylaşılan bu kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.