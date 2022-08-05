Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar
Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Kaan, gönlünü almak için Seray'ı öpse de nafile... Tartışma anlarıyla gündeme boma gibi düşen Kaan Taşaner ile Seray Dura 2 yıldır aşk yaşıyor. 2 Önceki gün Baltalimanı'nda gergin anlar yaşayan ikili kameralara işte böyle yansıdı...
Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar...
Kaan Taşaner ve meslektaşı Seray Dura, 2 yıldır aşk yaşıyor. Nazara gelen oyuncu çift, önceki gün Baltalimanı'nda gergin anlar yaşadı. Sevgililer önce uzun uzun tartıştı. Sonra Sera Dura, Taşaner'e elini uzatınca olumsuz cevap alınca yüzü düştü.
Geçtiğimiz aylarda Bebek'te el ele objektiflere takılan ikiliden Kaan Taşaner, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.
"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"
Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, daha önce de sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti.