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Haberler Magazin Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Kaan, gönlünü almak için Seray'ı öpse de nafile... Tartışma anlarıyla gündeme boma gibi düşen Kaan Taşaner ile Seray Dura 2 yıldır aşk yaşıyor. 2 Önceki gün Baltalimanı'nda gergin anlar yaşayan ikili kameralara işte böyle yansıdı...

05.08.2022 11:22 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:32
Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar...

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Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Kaan Taşaner ve meslektaşı Seray Dura, 2 yıldır aşk yaşıyor. Nazara gelen oyuncu çift, önceki gün Baltalimanı'nda gergin anlar yaşadı. Sevgililer önce uzun uzun tartıştı. Sonra Sera Dura, Taşaner'e elini uzatınca olumsuz cevap alınca yüzü düştü.

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Kızdığı sevgilisine dayanamayıp sarılanTaşaner'e Seray Dura hiç tepki vermedi. Taşaner bu kez aşkını öperek ikna etmeye çalıştı.

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te el ele objektiflere takılan ikiliden Kaan Taşaner, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.

Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, daha önce de sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti.

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