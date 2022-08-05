Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura sokak ortasında kavga etti! Gönlünü almak için öptü ama nafile işte o anlar...

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, daha önce de sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti.