Şeyma Subaşı düşük yapmış üstüne bir de evliliğin eşiğinden dönmüştü... Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı o hediye dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı düşük yapmış üstüne bir de evliliğin eşiğinden dönmüştü... Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı o hediye dudak uçuklattı. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada açık açık barıştıklarını söylemeseler de aynı karelerde görünen ikiliden Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'na ünlü bir markanın saatini hediye etti. Fiyatıyla dudak uçuklatan saati takan Şeyma şimdilerde havasını atıyor.
Şeyma Subaşı düşük yapmış üstüne bir de evliliğin eşiğinden dönmüştü... Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı o hediye dudak uçuklattı.
Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı; hediyeyi kaptı! Şimdilerde milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde olan genç kadın, önceki gün de sosyal medyadan barışma armağanıyla havasını attı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, barışma hediyesi olarak ünlü fenomene 1 milyon 800 bin TL değerinde dünyaca ünlü markaya ait bir saat aldı.
BU İLK DEĞİL!
Daha önce de Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mısırlı iş insanı, kesenin ağzını yine açtı. Genç adam, Şeyma'ya barışma hediyesi olarak Rolex marka ve değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bir saat aldı. İşte Şeyma'nın yeni hediyesi...
NELER YAŞANDI?
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'nin yarı çıplak halini gösterdi! Açık açık 'barıştık' diyemeyen Şeyma'nın kurnazlıkları sosyal medya gündeminde.