Civan Canova'dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi 'kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...'
Usta oyuncu Civan Canova'dan üzen haber... 67 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada sevenlerini korkuttu. 15 gündür hastanede yattığını, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığın açıklayan Canova'nın paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. İşte Civan Canova'nın son durumu...
05.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:13
HAYRANLARINI ÜZEN HABER
En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.
Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi.