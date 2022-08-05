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Haberler Magazin Civan Canova'dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi 'kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...'

Civan Canova'dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi 'kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...'

Usta oyuncu Civan Canova'dan üzen haber... 67 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada sevenlerini korkuttu. 15 gündür hastanede yattığını, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığın açıklayan Canova'nın paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. İşte Civan Canova'nın son durumu...

05.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:13
Civan Canova’dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi ’kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...’

Usta oyuncu Civan Canova'nın sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

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Civan Canova’dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi ’kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...’

HAYRANLARINI ÜZEN HABER

En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.

Civan Canova’dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi ’kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...’

"Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi.

Civan Canova’dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi ’kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...’

"AİLEM YANIMDA"

Canova 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurdu. İşte Canova'nın sevenlerini üzen video mesajı şöyle:

Civan Canova’dan üzen haber! Sosyal medyada paylaştı herkes öyle öğrendi ’kapkara bir köpeğin üzerine bastım sonra akciğer...’

Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi.

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