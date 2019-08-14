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Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminde, Kemal usta oyuncuya eşlik eden Fatoş karakterini hatırladınız mı? 19 yıl önce aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin dikkatini çeken Ece Alton, son haliyle dikkatini çekti. 1986'da çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

14.08.2019 23:05 - Son Güncelleme: 14.08.2019 23:07
Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminde, Kemal usta oyuncuya eşlik eden Fatoş karakterini hatırladınız mı? 19 yıl önce aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti

İşte yeni hali...

Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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