Kemal Sunal'ın filmi Garip'in Fatoş'u Ece Alton herkesi şoke etti! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminde, Kemal usta oyuncuya eşlik eden Fatoş karakterini hatırladınız mı? 19 yıl önce aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin dikkatini çeken Ece Alton, son haliyle dikkatini çekti. 1986'da çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ece Alton, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

14.08.2019 23:05 - Son Güncelleme: 14.08.2019 23:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





