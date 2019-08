Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Her aşkı, her lafı ve her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu.

