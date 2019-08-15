Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Her aşkı, her lafı ve her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu.
Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...
HÜLYA AVŞAR KİMDİR?
Hülya Avşar 10 Ekim 1963 Balıkesir Edremit doğumludur. Emral ve Celal Avşar çiftinin ilk çocuğu olan Hülya Avşar anne tarafından Balıkesir'lidir. Baba tarafından ise aslen Hasköy, Ardahan'lıdır. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olmuştur. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra adında bir de kızı olan Hülya Avşar en son Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Safiye Sultan karakterini canlandırmıştır. Helin Avşar isminde bir kız kardeşi vardır. 1982 yılında ise Mehmet Tecirli ile bir evlilik gerçekleştirmiş 1983 yılında boşanmıştır.
2017 yılından itibaren ise yine Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programı sunmaktadır. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye yarışmalarında jüri olarak görev almıştır. 1983 senesinde güzellik yarışmasına katılan Avşar yarışmayı kazanmış ancak daha önce evlenip boşandığı için tacı elinden alınmıştır. Rol aldığı unutulmaz sinema filmi ve dizilerinden bazıları ise Berlin in Berlin, İki Genç Kız, 72. Koğuş, Salkım Hanımın Taneleri, Kalbin Zamanı, Ölüm Yolu, Öğretmen Zeynep, Fazilet, Alamancının Karısı, Fotoğraflar, Hülya, Aşıksın, Bir İhtimal Daha Var, Kadın İsterse, Süper Yıldız, Ah Bir Zengin Olsam, Zümrüt ve Savunma.