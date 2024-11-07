41’lik Miranda Kerr’in genç kız gibi görünme sırrı: 12 yaşından beri bunu içiyor!

Güzelliğiyle dünya çapında hayranlık uyandıran Avustralyalı top model Miranda Kerr, 12 yaşından beri uyguladığı özel bir içecek alışkanlığı sayesinde sağlıklı ve enerjik kalıyor. Güne kahve yerine limonlu suyla başlayan ünlü model, ayrıca noni bitkisinin faydalarına da dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle göz dolduran Kerr'in güzellik sırları, takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. İşte Miranda Kerr'in her sabah uyguladığı o rutin...

Miranda Kerr'in 12 yaşından itibaren uyguladığı güzellik sırları ve alışkanlıkları, birçok insanın merak ettiği konular arasında. Avustralyalı modelin genç yaşlardan itibaren edindiği bazı rutinler, onun yıllara meydan okuyan güzelliğine katkıda bulunuyor. İşte Miranda Kerr'in güzellik sırrı olarak bilinen oiçecek...