Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyesini sızdırdılar! Düğünde istedikleri 2 şey şoke etti! Ayça Çağla Altunkaya ile o tarihte...

Survivor ve MasterChef gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 4.kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu kez, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girmeye hazırlanan Ilıcalı'nın düğün davetiyesi, sosyal medyada sızdırıldı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak asıl konuşulan, düğün davetiyesinde yer alan iki özel istek oldu!