Barbaros Hayrettin Paşa olmaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününde ortaya çıktı! 'Hayatımın başrolü'

Barbaros Hayrettin Paşa olmaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününde ortaya çıktı! 'Hayatımın başrolü'
Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününde eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik bir paylaşım geldi. Hülyakoçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününü, "Önsözüm, son sözüm, hayatımın başrolü...İyi ki doğdun aşkların en güzeli" notuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan ise Instagram hesabından önceki gün anne ve babasının 55. evlilik yıl dönümlerine ithafen bir paylaşımda bulunmuştu. Ardı ardına gelen bu kutlamalar sosyal medyada dikkat çekti. Peki, bugün doğum günü olan Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında?
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda yine Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman'a bekleniyordu. Ancak yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile anlaştığı konuşuluyor.
Önceki gün anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini Instagram hesabından Engin Altan Düzyatan'ın bugün doğum günü. 41 yaşındaki Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından,"Önsözüm, son sözüm, hayatımın başrolü...İyi ki doğdun aşkların en güzeli" notuyla kutladı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.