Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!"

KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

58 yaşındaki iki çocuk babası Johnny Depp "Ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil."