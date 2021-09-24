Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!"
Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı. "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!" diyen Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Depp'in eski eşi Amber Heard ile arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son olarak geçen yıl Londra mahkemelerinde karşı karşıya gelen eski çift, uzaktan da olsa birbirlerini hedef alan eleştirilerini sürdürüyor.
24.09.2021 09:25
- Son Güncelleme: 24.09.2021 09:25
Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı! Johnny Depp ile iki çocuğunun annesi olan Amber Heard arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son olarak geçen yıl Londra mahkemelerinde karşı karşıya gelen eski çift, uzaktan da olsa birbirlerini hedef alan eleştirilerini sürdürüyor.
KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
58 yaşındaki iki çocuk babası Johnny Depp "Ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil."