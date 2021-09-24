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Haberler Magazin Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!"

Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!"

Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı. "İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!" diyen Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Depp'in eski eşi Amber Heard ile arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son olarak geçen yıl Londra mahkemelerinde karşı karşıya gelen eski çift, uzaktan da olsa birbirlerini hedef alan eleştirilerini sürdürüyor.

24.09.2021 09:25 - Son Güncelleme: 24.09.2021 09:25
Johnny Depp’e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!

Johnny Depp'e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı! Johnny Depp ile iki çocuğunun annesi olan Amber Heard arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Son olarak geçen yıl Londra mahkemelerinde karşı karşıya gelen eski çift, uzaktan da olsa birbirlerini hedef alan eleştirilerini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Johnny Depp’e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
2015 ile 2017 arasında evli kaldığı Amber Heard'ün kendisine şiddet uygulamakla suçladığı oyuncu Johnny Depp, Yaşam Boyu Başarı Ödülü (Donostia Ödülü) almak için bulunduğu 69'uncu San Sebastian Film Festivali'nde yine bu konuya gönderme yaptı.

Johnny Depp’e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!

İspanya'nın en önemli sinema buluşmalarından biri olarak nitelendirilen San Sebastian Film Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depp, Hollywood'da yıllar boyu yaşanan taciz olaylarını gündeme taşıyan #metoo (ben de) hareketini gündeme getirerek "işin çığırından çıktığını" savundu.

Johnny Depp’e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!

KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
58 yaşındaki iki çocuk babası Johnny Depp "Ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil."

Johnny Depp’e uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı pahalıya patladı: İş çığırından çıktı, hiçbirimiz güvende değiliz!

"Erkek ya da kadın birçok insanın başına geldi. Ne yazık ki insanlar bir noktadan sonra, aslında öyle olmamasına rağmen sorunun kendilerinde olduğunu düşünmeye başlıyorlar" dedi.

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