Zerrin Tekindor'un oğlunu görenler şaştı kaldı yakışıklılığıyla hayran bıraktı! Hira Tekindor da anne ve babası gibi ünlü bir isim...
Zerrin Tekindor'un oğlunu görenler şaştı kaldı yakışıklılığıyla hayran bıraktı! Hira Tekindor da anne ve babası gibi ünlü bir isim... 1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteri ile hafızalara kazınan Zerrin Tekindor Instagram'dan oğlu Hira ile fotoğrafını paylaştı, anne - oğul kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi. Hira Tekindor da babası Çetin Tekindor ve annesi Zerrin Tekindor gibi sanata yöneldi. Tekindor, Türk tiyatro ve kısa film yönetmeni, çevirmen.
24.09.2021 10:25
- Son Güncelleme: 24.09.2021 10:33
Zerrin Tekindor'un oğlunu görenler şaştı kaldı, Hira yakışıklılığıyla hayran bıraktı!O da anne ve babası gibi ünlü bir isim...
1988 yılında Çetin Tekindor ile evlenen ve 200'de ayrılan Zerrin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında bir oğlu var.
Sosyal medyayı aktif kullanan 57 yaşındaki Zerrin Tekindor Instagram'dan son olarak oğlu ile yemekte çekildiği bir karesini paylaştı.
Zerrin Tekindor'un boyu kadar oğlu olduğunu görenler şaştı kaldı. Hira Tekindor da anne ve babası gibi sanata yöneldi.
İşte Zerrin Tekindor'un 32 yaşındaki oğlu Hira başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü çocukları...