Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek! Yurt dışına uçtu ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Geçtiğimiz günlerde ise, "2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" açıklamasında bulunam Tilki, kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak yurtdışına gittiğini duyurdu. Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, "4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" notunu düştü.