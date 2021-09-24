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Haberler Magazin Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek! Yurt dışına uçtu ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek! Yurt dışına uçtu ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek. Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna, geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söylemişti. Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu. Daha önce, "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret ise herkesi şoke etmişti.

24.09.2021 09:03 - Son Güncelleme: 24.09.2021 09:03
Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna, genç yaşta elde ettiği şöhret ile milyonlarca kişi tarafından tanındı. Tilki, birkaç saat önce yurt dışına uçtu. "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki, dört ay boyunca yurt dışında kalacak.

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Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'nin klibiyle dünya çapında en çok izlenen ilk 10 klip arasına girmeyi başarmıştı.

Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda ise 'Retrograde' isimli şarkısını çıkardı. Aleyna Tilki'nin büyük bir beklentiyle çıkardığı şarkı ne yazık ki istediği ilgiyi görmedi.

Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

Geçtiğimiz günlerde ise, "2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" açıklamasında bulunam Tilki, kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak yurtdışına gittiğini duyurdu. Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, "4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" notunu düştü.

Aleyna Tilki ülkeyi terk etti ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş... Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Kuruçeşme'de bir ödül töreninin çekimlerine katıldı.

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