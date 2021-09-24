Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek! Yurt dışına uçtu ilk paylaşımı bakın ne oldu! Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna...
Aleyna Tilki bir süre ortalıkta görünmeyecek. Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna, geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söylemişti. Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu. Daha önce, "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret ise herkesi şoke etmişti.
24.09.2021 09:03
- Son Güncelleme: 24.09.2021 09:03
Geçtiğimiz günlerde ise, "2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" açıklamasında bulunam Tilki, kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak yurtdışına gittiğini duyurdu. Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, "4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet" notunu düştü.