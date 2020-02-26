Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı
Johnny Depp'in Türkiye'ye geleceğini öğrenenler dünyaca ünlü oyuncu ile selfie çekilme hayali kuruyor ancak bu o kadar da basit bir durum değil. Peki Johnny Depp ne zaman Türkiye'ye geliyor? Binbir surat Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da konser verecek. İsteyenler, o gece grup üyeleriyle tanışıp 56 yaşındaki oyuncuyla fotoğraf çektirebilecek. Peki Jonny Depp ile selfie çektirmenin bedeli ne kadar? İşte dudak uçuklatan rakam!
26.02.2020 10:48
- Son Güncelleme: 26.02.2020 11:04
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