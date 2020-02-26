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Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

Johnny Depp'in Türkiye'ye geleceğini öğrenenler dünyaca ünlü oyuncu ile selfie çekilme hayali kuruyor ancak bu o kadar da basit bir durum değil. Peki Johnny Depp ne zaman Türkiye'ye geliyor? Binbir surat Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da konser verecek. İsteyenler, o gece grup üyeleriyle tanışıp 56 yaşındaki oyuncuyla fotoğraf çektirebilecek. Peki Jonny Depp ile selfie çektirmenin bedeli ne kadar? İşte dudak uçuklatan rakam!

26.02.2020 10:48 - Son Güncelleme: 26.02.2020 11:04
Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

Binbir surat Jonny Depp Türkiye'ye geliyor. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen olan Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'nin de yer aldığı Hollywood Vampires grubu olarak dünya turnesine çıkacak ve Türk hayranlarıyla buluşacak.

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Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

JOHNNY DEPP NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

13 Eylül'de İstanbul Life Park'ta konser verecek olan grubun biletleri ise satışa sunuldu. Dikkat çeken bir detay ise grup üyeleriyle fotoğraf çekilmenin bedeli oldu...

Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

JOHNNY DEPP İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Grup üyeleriyle fotoğraf çekilmenin bedelinin 10 bin TL.

Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

Konserin biletlerinin hızla tükeneceği düşünülürken fotoğraf çekilme konusunda nasıl bir sayıya ulaşılacağı şimdiden merak konusu oldu.

Johnny Depp Türkiye'ye geliyor! Binbir surat Johnny Depp ile selfie çekilmenin bedeli dudak uçuklattı

Bu kadar yüksek bir bütçe ayırabilecek kişiler hayranıyla yakından tanışma, sarılma fırsatını elde etmiş olacak.

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