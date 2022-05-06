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Haberler Magazin Johnny Depp ile Amber Heard'ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice 'üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '

Johnny Depp ile Amber Heard'ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice 'üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... '

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya döküldü. Son iki haftadır gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber ilk kez ifade verdi. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp, Heard ve tanıkların verdikleri ifadeler akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları adeta dizi film senaryosu gibi.

06.05.2022 11:42 - Son Güncelleme: 06.05.2022 11:42
Johnny Depp ile Amber Heard’ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice ’üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... ’

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, duruşmada verdi. Heard, şiddete maruz kaldığını iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aquaman ve Danimarkalı Kız filmlerindeki rolleriyle tanınan Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'i "üzerindeyken" kendisine şişeyle saldırmakla suçladı.

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Johnny Depp ile Amber Heard’ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice ’üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... ’

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dava hakkında ifade verdi. Mahkemede çok çarpıcı açıklamalar yapan Heard, Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Johnny Depp ile Amber Heard’ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice ’üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... ’

VODKA ŞİŞESİYLE CİNSEL TACİZ

Amber Heard , bir ABD mahkemesine eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı.

Johnny Depp ile Amber Heard’ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice ’üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... ’

Amber şunları söyledi: "İlk gece beni ittiğinde, zeminde kaymaya başladım. Beni böyle savurmak onun için çok kolaydı."

Johnny Depp ile Amber Heard’ün hikayeleri tek kelimeyle vahşice ’üzerimdeydi şişenin içimde kırılıp kırılmadığını bilmediğimden... ’

Johnny Depp'in onu boynundan yakaladığını, kafasını duvara çarptığını açıklayan Heard, barikat koyarak kapının arkasında uyumak zorunda kaldığını iddia etti.

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