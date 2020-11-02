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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

Rol aldığı Çukur dizisiyle son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bu kadar ön planda olmasına karşın özel hayatını kameralardan uzak tutuyor. Özel hayatı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri Yeşim İynemli ve Orçun İynemli olmak üzere, ünlülerin kardeşleri...

02.11.2020 15:50 - Son Güncelleme: 02.11.2020 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





