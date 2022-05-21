Johnny Depp Amber Heard davasında 'cinsel içerik' ifşası! Mahkemeye eski sevgili gelince ortalık karıştı 'başkasıyla birlikte olduğumu...''
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakırken, Depp'in Heard hakkında söyledikleri de kafaları karıştıran cinsten. İkili hakkında görülen davanın son duruşmasına ise eski sevgili damgasını vurdu. İşte detaylar...
Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davada ortaya binlerce iddia atıldı, ikilinin en özel anları herkes tarafından konuşuldu. Son iddia ise Johnny Depp'in Amber Heard'ün çıplak sahnelerine karışması... Depp'in eski menajerinin iddiasına göre aktör 2018 yapımı London Fields filminin Amber Heard'ün çıplak sahnelerine yer veren bir versiyonunu durdurmaya çalışmış. 30 yıl boyunca Depp ile çalışan Tracey Jacobs'ın ifadesine göre son dönemlerde ünlü oyuncu ile çalışırken epey zorlanmış.
Depp'in menajerine attığı maillerde, "Amber'ın sözleşmesinde çıplaklık olmayacağı yazıyor. Kahrolası menajerleri zayıf ve sönük' ve 'filmi durdurmazlarsa onlara dava açacağım, bu insanların sektörde hiçbir önemi yok, istediğim an onları bitirebileceğimi kafalarına sokmak lazım" sözleri yer alıyordu.
Amber Heard mahkemede daha önce verdiği ifadede Depp'in yine aynı filmdeki seks sahnesi nedeni ile kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.
ESKİ SEVGİLİSİ KONUŞTU: 'ŞUNU CİNSEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ?'
Johnny Depp'in eski sevgilisi Ellen Barkin'in önceden kaydedilmiş bir videosu duruşma salonunda katılımcılara izlettirildi. Davada Amber Heard'ün tanığı olarak dinlenen 68 yaşındaki Barkin'in bu ifadesinin 22 Kasım 2019 tarihinde kaydedildiğini de hatırlatalım. Depp ile Barkin, birlikte rol aldıkları 1997 tarihli Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas'ta Korku ve Nefret) adlı filmin çekimleri sırasında yakınlaşmıştı.