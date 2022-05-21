Johnny Depp Amber Heard davasında ’cinsel içerik’ ifşası! Mahkemeye eski sevgili gelince ortalık karıştı ’başkasıyla birlikte olduğumu...’’

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davada ortaya binlerce iddia atıldı, ikilinin en özel anları herkes tarafından konuşuldu. Son iddia ise Johnny Depp'in Amber Heard'ün çıplak sahnelerine karışması... Depp'in eski menajerinin iddiasına göre aktör 2018 yapımı London Fields filminin Amber Heard'ün çıplak sahnelerine yer veren bir versiyonunu durdurmaya çalışmış. 30 yıl boyunca Depp ile çalışan Tracey Jacobs'ın ifadesine göre son dönemlerde ünlü oyuncu ile çalışırken epey zorlanmış.