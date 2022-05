Johnny Depp Amber Heard davasında ’cinsel içerik’ ifşası! Mahkemeye eski sevgili gelince ortalık karıştı ’başkasıyla birlikte olduğumu...’’

ESKİ SEVGİLİSİ KONUŞTU: 'ŞUNU CİNSEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ?'

Johnny Depp'in eski sevgilisi Ellen Barkin'in önceden kaydedilmiş bir videosu duruşma salonunda katılımcılara izlettirildi. Davada Amber Heard'ün tanığı olarak dinlenen 68 yaşındaki Barkin'in bu ifadesinin 22 Kasım 2019 tarihinde kaydedildiğini de hatırlatalım. Depp ile Barkin, birlikte rol aldıkları 1997 tarihli Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas'ta Korku ve Nefret) adlı filmin çekimleri sırasında yakınlaşmıştı.