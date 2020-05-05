Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım
Hadise - Kaan Yıldırım aşı tüm hızıyla devam ediyor. Karantina günlerinde ortaya çıkan aşk, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kan Yıldırım çiftinin aileleri merak konusu oldu. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan ve bebek sahibi olmak istediğini söylediği iddia edilen Hadise'nin müstakbel kayınbabası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ailesini takip etmeyi bırakan Kaan Yıldırım, konuyla ilgili, 'Onların özelini kurma içgüdüsüyle yapılmış bir hareket' açıklamasında bulunmuştu. Ancak Kaan Yıldırım'ın babası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ailesi...
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın ailesi sosyal medya gündeminde! Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı.
Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.