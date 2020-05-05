RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Hadise - Kaan Yıldırım aşı tüm hızıyla devam ediyor. Karantina günlerinde ortaya çıkan aşk, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kan Yıldırım çiftinin aileleri merak konusu oldu. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan ve bebek sahibi olmak istediğini söylediği iddia edilen Hadise'nin müstakbel kayınbabası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ailesini takip etmeyi bırakan Kaan Yıldırım, konuyla ilgili, 'Onların özelini kurma içgüdüsüyle yapılmış bir hareket' açıklamasında bulunmuştu. Ancak Kaan Yıldırım'ın babası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ailesi...

05.05.2020 15:51 - Son Güncelleme: 05.05.2020 16:04
Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın ailesi sosyal medya gündeminde! Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.

Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.

Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım, medikal ürünleri ithal eden aynı zamanda da ARGE departmanında üretim yapan bir firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

İşte herkesin merak ettiği Hadise'nin ve Kaan Yıldırım'ın anne - babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı
Bakın Nihat Hatipoğlu aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırdı