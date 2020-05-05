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Hadise'nin kayınbabasını görenler şoke oldu! İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım

Hadise - Kaan Yıldırım aşı tüm hızıyla devam ediyor. Karantina günlerinde ortaya çıkan aşk, magazin severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2020'ye bomba gibi düşen Hadise - Kan Yıldırım çiftinin aileleri merak konusu oldu. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan ve bebek sahibi olmak istediğini söylediği iddia edilen Hadise'nin müstakbel kayınbabası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ailesini takip etmeyi bırakan Kaan Yıldırım, konuyla ilgili, 'Onların özelini kurma içgüdüsüyle yapılmış bir hareket' açıklamasında bulunmuştu. Ancak Kaan Yıldırım'ın babası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ailesi...

05.05.2020 15:51 - Son Güncelleme: 05.05.2020 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





