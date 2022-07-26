Jennifer Lopez'in photoshopsuz hali dillere düştü 'yeni gelinin gerçek yüzü göründü' Çırılçıplak fotoğraflarını yayınlanan Lopez
18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor... Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve yazdığı blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Ünlü çift balayı için Paris'teydi. Bu sırada görüntülenen Jennifer Lopez'in photoshopsuz görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde ikinci baharlarını yaşıyor.
"YAŞ ALDIK"
Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak; "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.
"YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"
Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini kaleme aldı.
Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı:
Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.