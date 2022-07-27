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Haberler Magazin İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli'nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli'nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

Şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısı olan Mustafa Ceceli müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirmişti.

27.07.2022 10:36 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:36
İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli’nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kardeşi sosyal medyayı salladı. Benzerlikleri dikkat çeken kardeşlere yorum yağdı. Şimdilerde genç isimlerle klipleri milyonlar tarafından izlenen Ceceli bir yandan da sektöre yeni isimler kazandırıyor. Genç şarkıcılara destek çıkmasıyla alkış alan ünlü şarkıcının sosyal medyada 5 milyonu aşkın da takipçisi bulunuyor. Son olarak kardeşi ile fotoğrafları çok konuşuldu. Şaşırtıcı derecede birbirine benzeyen kardeşler görenlerin ağzını açık bıraktı.

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İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli’nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

Şimdilerde son dönemlerin en büyük çıkışını yapan parçaların sahibi olan Ceceli son olarak genç isimlerden Nigar Muharrem ile çıkardığı Salıncak adlı şarkısıyla büyük sükse yarattı.

İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli’nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli kardeşine benzerliği ile sosyal medyayı salladı.

İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli’nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

MUSTAFA CECELİ'NİN KARDEŞİ SİNAN'A BAKIN YOK BU KADAR BENZERLİK

Mustafa Ceceli'nin instagram fotoğraflarında kardeşi Sinan Ceceli ile olan paylaşımlarını görenler gözlerine inanamıyor.

İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Mustafa Ceceli’nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Yok böyle benzerlik

İki kardeşin benzerliğinin dikkat çektiği fotoğrafta herkes Sinan Ceceli'nin kaç yaşında olduğunu ve ne iş yaptığını merak etti.

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