Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın rekoru kırdı! Cemal Can'dan sahte hesap itirafı...
Survivor tarihinde bir ilk yaşanacağını belirten Acun Ilıcalı, bu kez yarışmayı canlı yayında gerçekleştirdi. Survivor 2020, 25 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı milyonları ekran başına kilitledi. Daha önce Instagram'da canlı yayın açarak dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, hedefine ulaştı. 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını 3 milyon izleyiciye ulaşarak 2 milyonluk dünya rekorunu kırdı. Cemal Can Seven ise Acun Ilıcalı'nın "Sahte hesabınız var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile şaşırttı. İşte Survivor 2020'de bayramın ikinci günü yaşananlar!
26.05.2020 09:29
- Son Güncelleme: 26.05.2020 09:33
Ramazan Bayramı'na özel bölümlerle yayınlanan Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla Türkiye'ye bağlandılar. Canlı gerçekleşen yarışma öncesi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından takipçilerine sorular yöneltti. Yarışmacılar ise gelen yanıtların yüzdesini tahmin etmeye çalıştı. Yarışma sırasında ilginç anlar yaşandı.
"5 tane sahte hesabım var. Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela, Gülşen beni engellemişti. Neden engellediğini bilmiyorum normal hesabımdan. Çünkü çok onu sevdiğime dair yorumlar yazıyordum. Galiba benden biraz daraldı, o yüzden engelledi. Ben de onun profiline bakmak için onu fake hesaptan takip ediyorum. Bunu burada ilk defa açıklamış oldum."
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