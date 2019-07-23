GaleriMagazin

Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. 49 yaşındaki Amerikalı Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti. Lopez'i izlemeye Rus iş insanı Roman Abramovıch'de geleceği öne sürüldü. Ünlü şarkıcıyı sahnenin en ön sırasından izlemek ise tam 25 Bin Euro! Bir otelde konser verecek olan Lopez'in nişanlısı ve çocuklarıyla Antalya'da 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez'in havalimanından helikopterle değil, jeeple alınmak istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra Lopez bakın başka hangi isteklerde bulundu!

23.07.2019 14:30 - Son Güncelleme: 23.07.2019 14:30
Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

Jennifer Lopez, Antalya konseri için gün sayıyor. 49 yaşında ki Amerikalı Lopez'i sahnenin en ön sırasından izlemek tam 25 Bin Euro! Şarkıcı Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta vereceği Antalya konserine izlemeye Rus iş insanı Roman Abramovıch'de geleceği öne sürüldü. Havalimanından helikopterle değil, jeeple alınmak isteyen Jennifer Lopez'in diğer istekleri pes dedirtti.

Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

İşte ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz istekleri...

Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!
Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!