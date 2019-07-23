Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...
Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. 49 yaşındaki Amerikalı Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti. Lopez'i izlemeye Rus iş insanı Roman Abramovıch'de geleceği öne sürüldü. Ünlü şarkıcıyı sahnenin en ön sırasından izlemek ise tam 25 Bin Euro! Bir otelde konser verecek olan Lopez'in nişanlısı ve çocuklarıyla Antalya'da 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez'in havalimanından helikopterle değil, jeeple alınmak istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra Lopez bakın başka hangi isteklerde bulundu!
Jennifer Lopez, Antalya konseri için gün sayıyor. 49 yaşında ki Amerikalı Lopez'i sahnenin en ön sırasından izlemek tam 25 Bin Euro! Şarkıcı Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta vereceği Antalya konserine izlemeye Rus iş insanı Roman Abramovıch'de geleceği öne sürüldü. Havalimanından helikopterle değil, jeeple alınmak isteyen Jennifer Lopez'in diğer istekleri pes dedirtti.