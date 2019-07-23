Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti: 1 kurşun geçirmez villa ve...

Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. 49 yaşındaki Amerikalı Jennifer Lopez'in istekleri pes dedirtti. Lopez'i izlemeye Rus iş insanı Roman Abramovıch'de geleceği öne sürüldü. Ünlü şarkıcıyı sahnenin en ön sırasından izlemek ise tam 25 Bin Euro! Bir otelde konser verecek olan Lopez'in nişanlısı ve çocuklarıyla Antalya'da 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez'in havalimanından helikopterle değil, jeeple alınmak istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra Lopez bakın başka hangi isteklerde bulundu!

23.07.2019 14:30 - Son Güncelleme: 23.07.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





