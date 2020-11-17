Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...
Instagram paylaşımları ile sık sık dikkat çeken Jennifer Lopez, 30 yıllık hayalini gerçekleştireceğini duyurdu. Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını hemcinsleriyle paylaşmaya kararlı.51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, kendi adını taşıyan kozmetik markasını kurduğunu açıkladı. Makyajsız hali ile takipçilerinin karşısına sık sık çıkan ve övgü alan şarkıcı Jennifer Lopez, bundan sonra cilt güzelliği üzerine yoğunlaşacak.
Kozmetik markasının sinyallerini iki yıl önce veren Jennifer Lopez, şu ifadeleri kullanmıştı: "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum."