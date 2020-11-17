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Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

Instagram paylaşımları ile sık sık dikkat çeken Jennifer Lopez, 30 yıllık hayalini gerçekleştireceğini duyurdu. Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını hemcinsleriyle paylaşmaya kararlı.51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, kendi adını taşıyan kozmetik markasını kurduğunu açıkladı. Makyajsız hali ile takipçilerinin karşısına sık sık çıkan ve övgü alan şarkıcı Jennifer Lopez, bundan sonra cilt güzelliği üzerine yoğunlaşacak.

17.11.2020 13:33 - Son Güncelleme: 17.11.2020 13:47
Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

2001'de özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002 yılında ise ilk parfümünü çıkaran Jennifer Lopez, 30 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Lopez, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

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Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

Şarkıcı, yayınladığı videoda "Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur" diyerek, kadınlara her yaşta güzel olabilecekleri mesajını verdi. Birçok kişi, yeni markanın Lopez'in 30 yıllık hayali olduğunu ifade etti.

Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

Kozmetik markasının sinyallerini iki yıl önce veren Jennifer Lopez, şu ifadeleri kullanmıştı: "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum."

Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

İşte sosyal medyada sık sık doğal güzelliği ile dikkat çeken Jennifer Lopez ve ünlülerin makyajsız halleri.

Jennifer Lopez'in hayali gerçek oldu! 51 yaşındaki Jennifer Lopez 30 yıllık sırrını paylaşıyor...

TUVANA TÜRKAY

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