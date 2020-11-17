Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan, Doya Doya Moda ile ekranlara geri döndü. Son olarak sarışın olan ve sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan, bu kez de aylık alışveriş harcaması ile 'pes' dedirtti!
Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan imaj değiştirdi, kilo aldı ve ekranlara geri döndü. Pandemi döneminde bir deri bir kemik kalan Bahar Candan, kilo alarak katıldığı stil yarışması Doya Doya Moda ile yine gündem olmayı başardı. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda programında şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başlayan Bahar Candan, aylık alışveriş bütçesi ile şoke etti.
AYLIK 300 BİN LİRA HARCIYOR
Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.