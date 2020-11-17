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Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan, Doya Doya Moda ile ekranlara geri döndü. Son olarak sarışın olan ve sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan, bu kez de aylık alışveriş harcaması ile 'pes' dedirtti!

17.11.2020 12:48 - Son Güncelleme: 17.11.2020 12:48
Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Stil yarışmasıyla ünlenen ve skandallar kraliçesine dönüşen isim Bahar Candan imaj değiştirdi, kilo aldı ve ekranlara geri döndü. Pandemi döneminde bir deri bir kemik kalan Bahar Candan, kilo alarak katıldığı stil yarışması Doya Doya Moda ile yine gündem olmayı başardı. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda programında şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başlayan Bahar Candan, aylık alışveriş bütçesi ile şoke etti.

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Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmeyen Bahar Candan, yarışma programı 'Doya Doya Moda'ya katılmasıyla gündeme oturdu.

Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

KENDİSİNİ Tİ'YE ALAN YARIŞMACALARA YANIT VERMEDİ
'Doya Doya Moda' yarışmacıları sette Bahar Candan ile alay ederek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan ise kendisini ti'ye alan yarışmacılara yanıt vermedi.

Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

AYLIK 300 BİN LİRA HARCIYOR
Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Yarışmacılar ise bunu duyunca "Burası Doya Doya Moda burada 500 TL ile ne yapacak görelim" dediler.

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