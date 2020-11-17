Haberler Galeri Magazin Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Doya Doya Moda'yla ekrana dönen Bahar Candan'ın aylık alışveriş harcaması şoke etti! Skandallar kraliçesi yine 'pes' dedirtti

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda programındaki şımarık hareketleri, anlamsız konuşmalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bahar Candan, Doya Doya Moda ile ekranlara geri döndü. Son olarak sarışın olan ve sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan, bu kez de aylık alışveriş harcaması ile 'pes' dedirtti!

17.11.2020 12:48 - Son Güncelleme: 17.11.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





