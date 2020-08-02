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Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?"

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı, 'Dünya Yakışıklılar Günü' paylaşımıyla dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlarla her defasında güzelliğini konuşturan Zeynep Sever Demirel, "Heracles'in, Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim." notuyla eşine övgüler yağdırdı. Top Beauty World tarafından yapılan, her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinde bu yıl 3 Türk isim yer aldı. İşte Zeynep Demirel'in Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı ve Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi...

02.08.2020 17:53 - Son Güncelleme: 02.08.2020 18:14
Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan yaptığı Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı ile dikkat çekti. Düzgün fiziği ile adından sıkça söz ettiren 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile denizden fotoğraf paylaştı.

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Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?

Eşine övgüler yağdıran Zeynep Demirel, Heracles'in, Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim." notuyla dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Zeynep Demirel'in paylaşımının ardından Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri listesi merak edildi.

Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?

ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı.

Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?

Listede geçen yıl 6 Türk yer alırken bu yıl bu sayı 3. İşte o liste.

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