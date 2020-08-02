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Volkan Demirel'in eşinden Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı! “Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek?"

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı, 'Dünya Yakışıklılar Günü' paylaşımıyla dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlarla her defasında güzelliğini konuşturan Zeynep Sever Demirel, "Heracles'in, Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim." notuyla eşine övgüler yağdırdı. Top Beauty World tarafından yapılan, her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesinde bu yıl 3 Türk isim yer aldı. İşte Zeynep Demirel'in Dünya Yakışıklılar Günü paylaşımı ve Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi...

02.08.2020 17:53 - Son Güncelleme: 02.08.2020 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





