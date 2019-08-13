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Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser, sahne performansı ve kıyafetleriyle çok konuşuldu. Üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen hala yankıları devam eden konser hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Jennifer Lopez'in Türkiye konserinden kaç para aldığı merak konusu olmuştu. İşte herkesin cevabını merak ettiği dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı...

13.08.2019 11:27 - Son Güncelleme: 13.08.2019 11:27
Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser, Lopez'in sahne performansıyla, öncesi ve sonrasıyla çok konuşuldu. Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için aldığı ücret ise merak konusu oldu.

Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

Hürriyet'in haberine göre Jennifer Kendi cebine koyduğu rakam tam 1 milyon dolar.

Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş.Lopez'in...

Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.

Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?

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