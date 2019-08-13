Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı?
Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser, sahne performansı ve kıyafetleriyle çok konuşuldu. Üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen hala yankıları devam eden konser hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Jennifer Lopez'in Türkiye konserinden kaç para aldığı merak konusu olmuştu. İşte herkesin cevabını merak ettiği dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı...
13.08.2019 11:27
- Son Güncelleme: 13.08.2019 11:27
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