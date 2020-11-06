Haberler
Galeri
Magazin
Jennifer Lopez'den Mevlana Celaleddin Rumi paylaşımı! 51 yaşındaki Jennifer Lopez'e Türk hayranlarından yoğun ilgi...
Jennifer Lopez'den Mevlana Celaleddin Rumi paylaşımı! 51 yaşındaki Jennifer Lopez'e Türk hayranlarından yoğun ilgi...
Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Mevlana'nın sözünü paylaşan Jennifer Lopez, Türk hayranlarından yoğun ilgi gördü. 51 yaşındaki Jennifer Lopez (JLO), Instagram paylaşımıyla magazin gündeminde yerini alırken, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hangi sözünü paylaştığı merak konusu oldu...
06.11.2020 17:05
- Son Güncelleme: 06.11.2020 17:23
Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Mevlana'nın bir sözünü paylaştı. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'in 'Mevlana' paylaşı Türk hayranlarından ilgi gördü.
Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınladı.
51 yaşındaki Jennifer Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Sinema sektöründe yaşanan eşitsizlik tartışmalarına katılan Lopez, yıllar önce yaşadığı sorunları dile getirmişti.
Jennifer Lopez, 1993'te oyuncu olmaya karar verip Hollywood'a gittiğinde Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıklamıştı.