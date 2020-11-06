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Jennifer Lopez'den Mevlana Celaleddin Rumi paylaşımı! 51 yaşındaki Jennifer Lopez'e Türk hayranlarından yoğun ilgi...

Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Mevlana'nın sözünü paylaşan Jennifer Lopez, Türk hayranlarından yoğun ilgi gördü. 51 yaşındaki Jennifer Lopez (JLO), Instagram paylaşımıyla magazin gündeminde yerini alırken, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hangi sözünü paylaştığı merak konusu oldu...

06.11.2020 17:05 - Son Güncelleme: 06.11.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





