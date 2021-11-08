Jennifer Lopez ve sevgilisi Ben Affleck uluorta dudak dudağa! Öpe öpe bitiremedi bu nasıl aşk böyle
Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez, bu kez büyük aşkı Ben Affleck'le sokaklarda dudak dudağa yakalandı. Birkaç gün ayrı kalacağı sevgilisini Van Nuys Havalimanı'na bırakan Ben Affleck, romantik anlar yaşadığı ABD'li yıldızı komik mimikler yaparak, güldürmeye çalışırken görüntülendi.
08.11.2021 15:11
- Son Güncelleme: 08.11.2021 15:54
17 yıl önce önce büyük bir aşk yaşayan ve bir dönem 'Bennifer' olarak anılan oyuncu Ben Affleck (49) ile şarkıcı Jennifer Lopez (52), sürpriz birlikteliklerini artık kimseden gizlemiyor.
KOMİK MİMİKLER
Jennifer Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden Ben Affleck, sevgilisine sarıldı. Bir yandan da komik mimikler yaparak onu güldürmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Özel uçağın merdivenlerine çıkan Oscar ödüllü aktör, sevgilisine tekrar sarıldı.
Jennifer Lopez'in işleri için birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığı öğrenildi.