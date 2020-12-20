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Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

Jennifer Lopez tanınmaz halde!Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 30 yıllık hayalini gerçekleştireceğini duyuran Jennifer Lopez, cilt güzelliği üzerine yoğunlaşacağını açıklamıştı. 51 yaşındaki Lopez'in Beverly Hills'te dermatolog randevusu çıkışında kimliğini gizlemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Dünyaca ünlü yıldıza sosyal medyada, 'Yanınızdan böyle biri geçse onun Jennifer Lopez olduğunu anlayabilir miydiniz?' yorumları yapıldı.

20.12.2020 17:27 - Son Güncelleme: 20.12.2020 17:27
Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medya gündeminde yerini aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümü ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Jennifer Lopez'in cilt doktoru çıkışındaki görüntüsü sosyal medyada, 'Yanınızdan böyle biri geçse onun Jennifer Lopez olduğunu anlayabilir miydiniz?' şeklinde yorumlara neden oldu.

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Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

Lopez'in, yüzünde ve vücudunda hiçbir yeri açıkta bırakmayan kıyafetiyle kimliğini gizlemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

Bu fotoğrafların ardından Jennifer Lopez'in makyajsız hali yeniden gündem oldu.

Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.

Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü...

TUVANA TÜRKAY

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