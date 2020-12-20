Jennifer Lopez tanınmaz halde! Cilt doktoru çıkışında kimliğini gizleyen Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medya gündeminde yerini aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümü ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Jennifer Lopez'in cilt doktoru çıkışındaki görüntüsü sosyal medyada, 'Yanınızdan böyle biri geçse onun Jennifer Lopez olduğunu anlayabilir miydiniz?' şeklinde yorumlara neden oldu.