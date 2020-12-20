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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği 2020 listesi açıklandı! Türk oyuncuların da bulunduğu listede sürpriz isimler var

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği 2020 listesi açıklandı! Merakla beklenen dünyanın en yakışıklı erkekleri 2020'de değişkenlik gösterdi. 8 Türk oyuncunun da aralarında bulunduğu listede rakiplerini geride bırakan isim Çağatay Ulusoy olurken, sürpriz isimler de yer aldı. Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği 2020 listesi açıklandı! İşte ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından hazırlanan dünyanın en yakışıklı 100 erkeği 2020 listesi...

20.12.2020 18:22 - Son Güncelleme: 20.12.2020 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





