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Haberler Magazin Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle 'Maşallah sana be kadın' dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle 'Maşallah sana be kadın' dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO özel hayatına dair detaylarla gündemde son zamanlarda. 18 yıl önce nişan bozan ve evliliğin kıyısından dönen iki Hollywood yıldızı şimdilerde ikinci baharlarını yaşarken ne zaman evlenecekleri de merak konusu. Öte yandan JLO tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Önceki akşam bir ödül törenine katılan ve kıyafet tercihiyle çok konuşulan Lopez, herkesi kendine hayran bıraktı.

06.06.2022 11:47 - Son Güncelleme: 06.06.2022 11:47
Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle ’Maşallah sana be kadın’ dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

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Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle ’Maşallah sana be kadın’ dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

18 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck ile evlilik hazırlığı yapan Lopez önceki gün bir ödül törenine katıldı.

Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle ’Maşallah sana be kadın’ dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

Lopez ödül törenine kıyafet seçimi ve fiziğiyle damgasını vurdu.

Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle ’Maşallah sana be kadın’ dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. İlk bölümünde Vanessa Hudgens'in, ikinci bölümde ise Tayshia Adams'ın sunuculuğunu üstlendiği törende sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllendirildi.

Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle ’Maşallah sana be kadın’ dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...

MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.

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