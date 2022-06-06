Jennifer Lopez sütyensiz ödül törenine katıldı fiziğiyle 'Maşallah sana be kadın' dedirtti! Yaş 52 fizik 20! Olay kadın Lopez...
18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO özel hayatına dair detaylarla gündemde son zamanlarda. 18 yıl önce nişan bozan ve evliliğin kıyısından dönen iki Hollywood yıldızı şimdilerde ikinci baharlarını yaşarken ne zaman evlenecekleri de merak konusu. Öte yandan JLO tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Önceki akşam bir ödül törenine katılan ve kıyafet tercihiyle çok konuşulan Lopez, herkesi kendine hayran bıraktı.
06.06.2022 11:47 - Son Güncelleme: 06.06.2022 11:47
MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.