Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgün Aydın hayatının aşkıyla evlendi! İşte Özgün Aydın ve güzel eşi Dilan Saltık
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgün Aydın evlendi! 37 yaşındaki ünlü oyuncu uzun zamandır birlikte olduğu Dilan Saltık ile evlendi. Güldür Güldür ekibi Aydın'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Özgün Aydın'ın eşi Dilan Saltık, sadeliğiyle de takdir topladı. İşte haberin detayları...
06.06.2022 11:13 - Son Güncelleme: 06.06.2022 11:13
Güldür Güldür"ün başarılı oyuncularından Özgün Aydın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilan Saltık ile nikah masasına oturdu.
Mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve ailelerinin yalnız bırakmadığı Özgün Aydın ve Dilan Saltık'ın nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı.
"KARDEŞİM MURADINA ERDİ"
Kul, yakın arkadaşı Özgün Aydın ile Dilan Saltık'ın fotoğrafını, "Kardeşim muradına erdi." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.