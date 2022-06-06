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Haberler Magazin Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

17 yıllık aşkta mutlu son... Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu. Mutlu çifti özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte '17 yıl sonra imzayı attık, darısı bekar arkadaşlarımızın başına' diyen Süha Uygur'un Filiz Sergen ile nikah görüntüleri...

06.06.2022 12:00 - Son Güncelleme: 06.06.2022 12:07
Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

17 YILLIK AŞKTA MUTLU SON...

Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu. İşte o anlardan kareler...

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Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde birlikteliklerini resmiyete döktü.

Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

Çifti bu özel günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

"DARISI BEKARLARIN BAŞINA"

Mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 64 yaşındaki Uygur, gönderisinde "17 yıl sonra imzayı attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına." ifadelerini kullandı.

Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...

İki çocuğu bulunan çiftin nikah fotoğraflarına, sevenleri tarafından tebrik mesajları yağdı.

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