Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu işte o anlardan kareler! 17 yıllık aşkta mutlu son...
17 yıllık aşkta mutlu son... Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu. Mutlu çifti özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte '17 yıl sonra imzayı attık, darısı bekar arkadaşlarımızın başına' diyen Süha Uygur'un Filiz Sergen ile nikah görüntüleri...
06.06.2022 12:00 - Son Güncelleme: 06.06.2022 12:07
17 YILLIK AŞKTA MUTLU SON...
Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur, Filiz Sergen ile nikah masasına oturdu. İşte o anlardan kareler...
Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde birlikteliklerini resmiyete döktü.