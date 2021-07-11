Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!
Dilan Çiçek Deniz yeni sevgilisi Thor Saevarsson'la Bodrum tatilinde fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 10 yaş küçük ve 3 çocuğu bulunan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la aşk yaşayan 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, plajdaki halleriyle herkesi şoke etti.
11.07.2021 11:11
- Son Güncelleme: 11.07.2021 11:11
PLAJDA SARMAŞ DOLAŞ
Meraklı bakışların odak noktası olan çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparak 50 metrekare alan içerisinde defalarca öpüşmüştü.Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.