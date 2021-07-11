Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

PLAJDA SARMAŞ DOLAŞ

Meraklı bakışların odak noktası olan çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparak 50 metrekare alan içerisinde defalarca öpüşmüştü.Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.