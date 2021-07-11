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Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

Dilan Çiçek Deniz yeni sevgilisi Thor Saevarsson'la Bodrum tatilinde fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 10 yaş küçük ve 3 çocuğu bulunan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la aşk yaşayan 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, plajdaki halleriyle herkesi şoke etti.

11.07.2021 11:11 - Son Güncelleme: 11.07.2021 11:11
Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

DİLAN İLE THOR PLAJDA FENA YAKALANDI!

Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu'yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz'in, Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin birlikteliği önceki gün belgelenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

ALKOLÜN ETKİSİYLE YERE KAPAKLANAN DİLAN'DAN ŞOK GÖRÜNTÜ!

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takılmıştı

Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

.Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı. Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etmişti.

Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

PLAJDA SARMAŞ DOLAŞ
Meraklı bakışların odak noktası olan çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparak 50 metrekare alan içerisinde defalarca öpüşmüştü.Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson’la plajda fena yakalandı! Alkolün etkisiyle yere kapaklanan Dilan'dan şok görüntü!

ÖPÜCÜK YAĞMURU
Dilan Çiçek, ilerleyen dakikalarda alkolün etkisiyle yere düştü. Yönetmen, yere eğilerek sevgilisini öptü. Kahkaha krizine giren çift, daha sonra el ele plajın restoran kısmına gitti. Tüm bakışları üzerlerinde toplayan ikili, gününü beach'te sarılıp, öpüşerek geçirdi.