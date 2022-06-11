Jennifer Lopez Shakira’ya uluorta salladı bu kavgaya yürek dayanmaz ’onunla olmak büyük hakaret’ Pique’den sonra Lopez darbesi

'NORMALDE BİR KİŞİ YAPAR, NEDEN İKİ KADIN?'

52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.