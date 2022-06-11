Jennifer Lopez Shakira'ya uluorta salladı bu kavgaya yürek dayanmaz 'onunla olmak büyük hakaret' Pique'den sonra Lopez darbesi
Bir yanda 52 yaşında ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen düzgün diziğiyle parmak ısırtan Jennifer Lopez, bir yanda da son dönemde 12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira... Jennifer Lopez'in kariyerini ve hayatını anlatan 'Halftime' belgeseli, şarkıcının önemli açıklamalarıyla gündeme geldi. Açıklamalarında Shakira'ya da yer veren Lopez, söyledikleriyle olay yarattı.
2021 yılında Shakira ile beraber Super Bowl devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan mutlu olmadığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 2021 yılında Kolombiyalı yıldız Shakira ile gerçekleştirdiği Super Bowl devre arası şovunu konu alan 'Halftime' belgeseli, izleyiciyle buluştu.
NTV'nin aktardığı habere göre; epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını söyledi.
'NORMALDE BİR KİŞİ YAPAR, NEDEN İKİ KADIN?'
52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.