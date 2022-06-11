Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış hakkında ihanet iddiası! Zeynep o isimle evde bastı! Bir garip boşanma açıklamasının ardından...
Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin ayrılık haberlerinin hemen ardından da ilginç bir ayrılık açıklaması da geldi. Herkes Zeynep Bastık ve Tolga Akış neden boşanıyor sorusunun yanıtını ararken, işin perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.
Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.
"BİZİM İLİŞKİMİZ EŞ OLMANIN ÖTESİNDE"
Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi:
"Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var."
"BİZDEN İHANET ÇIKMAZ"
Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."
"EVLİLİK İŞİNİ BECEREMEDİK"
Akış, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama da yaptı. Ayrılık söylentilerini doğrulayan Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."