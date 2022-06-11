Çağla Şıkel'ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla'nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü
Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Çağla Şıkel bu kez de, spor paylaşımıyla görenleri hayran bıraktırdı.
11.06.2022 11:31 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:31