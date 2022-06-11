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Haberler Magazin Çağla Şıkel'ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla'nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

Çağla Şıkel'ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla'nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

Kim olduğunu bilmesek, onun 43 yaşında olduğuna inanmamız çok zor... Yıllardır ekranlarda oyunculuk ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in, buna rağmen koruduğu ve herkesin gıptayla baktığı fiziği herkesçe merak konusu oluyor. Çağla Şıkel bu kez de, spor paylaşımıyla görenleri hayran bıraktırdı.

11.06.2022 11:31 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:31
Çağla Şıkel’ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla’nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda güzel kadın olmanın sırlarını veren Çağla Şıkel, "Dedikodudan uzak durun." demişti.

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Çağla Şıkel’ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla’nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

43 YAŞINDA

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen iki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, son yayınladığı hikayelerde genç kızlara taş çıkarttı.

Çağla Şıkel’ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla’nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

NAZAR BONCUĞU KOYDU

Güzel mankenin düzgün fiziği ve güzelliğini sergilediği spor paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Çağla Şıkel’ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla’nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

Takipçileri, Şıkel'in paylaşımlarına 'ne kadar nazar boncuğu koyarsanız koyun az', 'Maşallah Çağla Hanım' gibi yorumlar yaptılar.

Çağla Şıkel’ın spor paylaşımını görenin lokması boğazında kaldı! 43 yaşındaki Çağla’nın taytlı paylaşımı derin derin düşündürdü

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