Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! "Kendimiz için evlendik!"

Pınar Altuğ bu yoruma sessiz kalmadı ve kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Pınar Altuğ bu yanıtla evliliğiyle ilgili kendisine eleştiride bulunan kişilere tokat gibi yanıt vermiş oldu. Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda teknede duş alırken görüntülenmiş ve fit görünümü ile günlerce konuşulmuştu....