Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! "Kendimiz için evlendik!"
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evliliği, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan eşi ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim canım kocam" notunu düştü. Güzel oyuncu, bir takipçisinden gelen yorumu görünce yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e birçok kişinin takip ettiği oyuncu Pınar Altuğ, fotoğrafa gelen yoruma, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.
16.08.2020 12:40
- Son Güncelleme: 16.08.2020 12:52
Pınar Altuğ bu yoruma sessiz kalmadı ve kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Pınar Altuğ bu yanıtla evliliğiyle ilgili kendisine eleştiride bulunan kişilere tokat gibi yanıt vermiş oldu. Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda teknede duş alırken görüntülenmiş ve fit görünümü ile günlerce konuşulmuştu....
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