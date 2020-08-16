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Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! "Kendimiz için evlendik!"

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evliliği, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan eşi ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim canım kocam" notunu düştü. Güzel oyuncu, bir takipçisinden gelen yorumu görünce yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e birçok kişinin takip ettiği oyuncu Pınar Altuğ, fotoğrafa gelen yoruma, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

16.08.2020 12:40 - Son Güncelleme: 16.08.2020 12:52
Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! Kendimiz için evlendik!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden de Su adında bir kızları dünyaya geldi.

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Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! Kendimiz için evlendik!

Kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile evliliği hakkında sosyal medyada eleştirel yorumlara maruz kalan 45 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak eşinin kendisine 13 yıl önce evlilik teklifinde bulunduğu yönünde bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! Kendimiz için evlendik!

Eşiyle çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim canım kocam" notuyla paylaşan Altuğ'a, bir takipçisinden, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" şeklinde yorum geldi.

Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! Kendimiz için evlendik!

Pınar Altuğ bu yoruma sessiz kalmadı ve kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Pınar Altuğ bu yanıtla evliliğiyle ilgili kendisine eleştiride bulunan kişilere tokat gibi yanıt vermiş oldu. Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda teknede duş alırken görüntülenmiş ve fit görünümü ile günlerce konuşulmuştu....

Pınar Altuğ'dan eşiyle tatil fotoğrafına yorum yapan takipçisine tokat gibi yanıt! Kendimiz için evlendik!

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