Jennifer Lopez lolipop yaladı o anlar akıllara Gülşen'i getirdi! "Ben Affleck ile köpük banyosundaydık o sırada" itirafı olay olmuştu
Jennifer Lopez lolipop yaladı o anlar akıllara Gülşen'i getirdi! "Ben Affleck ile köpük banyosundaydık o sırada" itirafı olay olmuştu... JLo Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren dünyaca ünlü yıldız şu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak "yeşil lolipoplu öpücük" notuyla bir video yayınlayan Jennifer Lopez Instagram gündemine bomba gibi düştü.
24.04.2022 13:10 - Son Güncelleme: 24.04.2022 13:14
JLO DA LOLİPOP SEVENLERDEN!
"Ben Affleck ile köpük banyosundaydık o sırada" itirafı olay olmuştu... Jennifer Lopez lolipop yaladı o anlar akıllara Gülşen'i getirdi!
Büyük aşkı ile ikinci kez nişanlanan Jennifer Lopez Instagram'dan paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü.
Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.