RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok, fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti Süperstar... Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Ajda, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi. Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı ve inşaatı devam eden daireleri viçle gezdi. O anlar gündeme bomba gibi düşerken Ajda Pekkan'ın yeni evinin fiyatı da ortaya çıktı.

24.04.2022 12:17 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:25
Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti... Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yo! Fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

AJDA VİNÇTE!

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi...

Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

İKİ DAİRESİ DAHA OLDU

Son zamanlarda sosyal hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul ve Bodrum'daki villalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi.

Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı. İnşaatı devam eden daireleri bir an önce görmek isteyen Pekkan, gezisini ise vinçle yaptı.

Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

12 MİLYON TL

Pekkan'ın o anları ise çevredekiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, Girne'ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev aldı. Süperstar Posta'nın haberine göre; 12 milyon TL ödedi.

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