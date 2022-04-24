Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti
Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok, fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti Süperstar... Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Ajda, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi. Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı ve inşaatı devam eden daireleri viçle gezdi. O anlar gündeme bomba gibi düşerken Ajda Pekkan'ın yeni evinin fiyatı da ortaya çıktı.
24.04.2022 12:17 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:25
AJDA VİNÇTE!
Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi...
İKİ DAİRESİ DAHA OLDU
Son zamanlarda sosyal hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul ve Bodrum'daki villalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi.
12 MİLYON TL
Pekkan'ın o anları ise çevredekiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, Girne'ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev aldı. Süperstar Posta'nın haberine göre; 12 milyon TL ödedi.