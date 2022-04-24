Ajda Pekkan’ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10’uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti

12 MİLYON TL

Pekkan'ın o anları ise çevredekiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, Girne'ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev aldı. Süperstar Posta'nın haberine göre; 12 milyon TL ödedi.