Linet'ten bomba 'kalça' itirafı! "Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet: "Poposuz kaldım"
Linet'ten gündeme bomba gibi düşen 'kalça' itirafı! Verdiği bir konserinde "asker kaçağıyım" sözleri ile 'Linet erkek mi?' sorusunu akıllara getiren ve günlerce konuşulan şarkıcı, son verdiği röportajda açıklamaları ile dikkat çekti. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen şarkıcı, formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor. Son olarak 20 kilo veren Linet, kalça itirafıyla gündemde.
24.04.2022 13:51 - Son Güncelleme: 24.04.2022 13:51
LİNET'TEN BOMBA 'KALÇA' İTİRAFI!
"Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet, verdiği son röportajla adından söz ettirdi. İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı Linet sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kilolarından kurtulup, yıllar sonra hayal ettiği vücuda sahip olan Linet mide ameliyatıyla istediği gibi görünmeye başladı.
"ASKER KAÇAĞIYIM"
İsrail doğumlu olan şarkıcı, ayrıca asker kaçağı olduğunu söylemiş ve günlerce konuşulmuştu. Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki; Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." demişti.