Linet'ten bomba 'kalça' itirafı! "Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet: "Poposuz kaldım"

"ASKER KAÇAĞIYIM"

İsrail doğumlu olan şarkıcı, ayrıca asker kaçağı olduğunu söylemiş ve günlerce konuşulmuştu. Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki; Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." demişti.