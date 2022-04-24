RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Linet'ten bomba 'kalça' itirafı! "Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet: "Poposuz kaldım"

Linet'ten bomba 'kalça' itirafı! "Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet: "Poposuz kaldım"

Linet'ten gündeme bomba gibi düşen 'kalça' itirafı! Verdiği bir konserinde "asker kaçağıyım" sözleri ile 'Linet erkek mi?' sorusunu akıllara getiren ve günlerce konuşulan şarkıcı, son verdiği röportajda açıklamaları ile dikkat çekti. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen şarkıcı, formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor. Son olarak 20 kilo veren Linet, kalça itirafıyla gündemde.

24.04.2022 13:51 - Son Güncelleme: 24.04.2022 13:51
Linet’ten bomba ’kalça’ itirafı! Asker kaçağıyım diyen şarkıcı Linet: Poposuz kaldım

LİNET'TEN BOMBA 'KALÇA' İTİRAFI!

"Asker kaçağıyım" diyen şarkıcı Linet, verdiği son röportajla adından söz ettirdi. İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı Linet sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kilolarından kurtulup, yıllar sonra hayal ettiği vücuda sahip olan Linet mide ameliyatıyla istediği gibi görünmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Linet’ten bomba ’kalça’ itirafı! Asker kaçağıyım diyen şarkıcı Linet: Poposuz kaldım

Mide ameliyatı olduktan sonra çeşitli estetik müdahaleler de yaptıran Linet formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor. Sosyal medyada hem yoga yaptığı anları hem de sahnedeki tarzını paylaşan Linet'e yorum yağıyor.

Linet’ten bomba ’kalça’ itirafı! Asker kaçağıyım diyen şarkıcı Linet: Poposuz kaldım

Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Linet, "Kalçanızda protez var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. "Yok karın germe operasyonu olmuştu, 'Yağlar alınsın popoya enjekte edilsin' dendi ama sonra 20 kilo verdim. O yağlar gitti, kaldım poposuz." diyen Linet'in yaşı merak ediliyor.

Linet’ten bomba ’kalça’ itirafı! Asker kaçağıyım diyen şarkıcı Linet: Poposuz kaldım

"ASKER KAÇAĞIYIM"

İsrail doğumlu olan şarkıcı, ayrıca asker kaçağı olduğunu söylemiş ve günlerce konuşulmuştu. Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki; Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." demişti.

Linet’ten bomba ’kalça’ itirafı! Asker kaçağıyım diyen şarkıcı Linet: Poposuz kaldım

Peki Linet kaç yaşında? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA