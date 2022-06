Jennifer Lopez küvet pozuyla olay! 52 yaşındaki JLo Instagram'dan paylaştı herkes aynı soruyu sordu: "Gerçekten böyle mi?"

2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri, geçtiğimiz pazar akşamı Santa Monica'da düzenlendi. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Jennifer Lopez, en dikkat çeken isim oldu. Lopez, törende 'Marry Me' filmi için bestelediği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nün sahibi oldu.