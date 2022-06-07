Jennifer Lopez küvet pozuyla olay! 52 yaşındaki JLo Instagram'dan paylaştı herkes aynı soruyu sordu: "Gerçekten böyle mi?"
Jennifer Lopez küvet pozuyla olay! 52 yaşındaki JLo Instagram'dan paylaştı herkes aynı soruyu sordu. Yıllar sonra ilişkisine bir şans daha veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nisan ayında oyuncu Ben Affleck ile nişanlandı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan JLo Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Küvette poz veren şarkıcının köpük banyosundaki hallerini görenler, "Gerçekten böyle mi?" yorumları yapıyor.
JENNIFER LOPEZ KÜVET POZUYLA OLAY!
52 yaşındaki JLo Instagram'dan paylaştı herkes aynı soruyu sordu.
Ünlü oyuncu Ben Affleck ile 18 yıl sonra yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri, geçtiğimiz pazar akşamı Santa Monica'da düzenlendi. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Jennifer Lopez, en dikkat çeken isim oldu. Lopez, törende 'Marry Me' filmi için bestelediği 'On My Way' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nün sahibi oldu.
"BENİ MUTLU EDEN VE KALBİMİ KIRAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
52 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sahneye ikinci kez 'Nesil Ödülü'nü almak üzere çağırıldı. O sırada duygusal anlar yaşayan Jennifer Lopez, konuşmasını gözyaşları içinde tamamladı. JLO, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Beni mutlu eden, kalbimi kıran ve bana yalan söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçek aşka teşekkür etmek istiyorum. Bana güçlü olmayı öğrettiği için hayal kırıklığına ve başarısızlığa da teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ve aşkıma da... Yüzüme karşı ya da başka yerlerde bunu yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sizsiz yapamazdım."
Jennifer Lopez, küvette çekilen çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının "Mutluluk uzun bir köpük banyosu almaktır. Kısa bir telefon çağrısı alsan bile" notuyla yaptığı bu kareleri görenler, "Doğal halin gerçekten böyle mi?" yorumları yaptı.