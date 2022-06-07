Jennifer Lopez küvet pozuyla olay! 52 yaşındaki JLo Instagram'dan paylaştı herkes aynı soruyu sordu: "Gerçekten böyle mi?"

"BENİ MUTLU EDEN VE KALBİMİ KIRAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

52 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sahneye ikinci kez 'Nesil Ödülü'nü almak üzere çağırıldı. O sırada duygusal anlar yaşayan Jennifer Lopez, konuşmasını gözyaşları içinde tamamladı. JLO, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Beni mutlu eden, kalbimi kıran ve bana yalan söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçek aşka teşekkür etmek istiyorum. Bana güçlü olmayı öğrettiği için hayal kırıklığına ve başarısızlığa da teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ve aşkıma da... Yüzüme karşı ya da başka yerlerde bunu yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sizsiz yapamazdım."