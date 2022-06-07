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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan'dan...

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan'dan...

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncunun fotoğraflarına ilk yorum anne Ümran Seyhan'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı son karelerle, "Beyaz giyme söz olur" dedirtti. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın annesi kısa sürede gündem oldu.

07.06.2022 14:42 - Son Güncelleme: 07.06.2022 14:42
Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan'dan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

"SERENAYCA YAPARIM"

29 yaşındaki oyuncu, işini severek yaptığını, "Mesleğim sebebiyle değisik tarzlar deneyebilmeyi, başka başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum. Ama ne yaparsam yapayım Serenayca yapmaya bayılıyorum." cümleleri ile ifade etmişti.

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya Instagram'dan beyazlar içinde paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Serenay'a ilk yorum annesinden geldi.

Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan sosyal medyada gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

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