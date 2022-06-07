Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan’dan...

"SERENAYCA YAPARIM"

29 yaşındaki oyuncu, işini severek yaptığını, "Mesleğim sebebiyle değisik tarzlar deneyebilmeyi, başka başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum. Ama ne yaparsam yapayım Serenayca yapmaya bayılıyorum." cümleleri ile ifade etmişti.