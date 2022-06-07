Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan'dan...
Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncunun fotoğraflarına ilk yorum anne Ümran Seyhan'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı son karelerle, "Beyaz giyme söz olur" dedirtti. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın annesi kısa sürede gündem oldu.
07.06.2022 14:42 - Son Güncelleme: 07.06.2022 14:42
Serenay Sarıkaya incecik beliyle beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı! İlk yorum anne Ümran Seyhan'dan...
Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya Instagram'dan beyazlar içinde paylaştığı karelerle dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan sosyal medyada gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...