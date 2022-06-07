Cansu Dere kırmızı bikinisiyle yaz modunu açtı ortalık yandı! İlk yorum öyle bir ünlü isimden geldi ki gözler Seren Serengil'i aradı
Cansu Dere kırmızı bikinisiyle yaz modunu açtı ortalık yandı! İlk yorum öyle bir ünlü isimden geldi ki gözler Seren Serengil'i aradı. Ünlülerden 2022 yaz tatili görüntüleri gelmeye başladı. Cansu Dere de Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncuya ilk yorum yapan isim, aynı projede yer aldığı rol arkadaşı olurken, yorum yapanlar listesinde gözler Seren Serengil'i aradı.
07.06.2022 13:06 - Son Güncelleme: 07.06.2022 13:15
Cansu Dere kırmızı bikinisiyle yaz modunu açtı ortalık yandı! İlk yorum öyle bir ünlü isimden geldi ki gözler Seren Serengil'i aradı...
Kırmızı bikinisi ile pozlar veren Cansu Dere'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Seren Serengil'in, 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafına yaptığı yorumla günlerce konuşulmuştu.