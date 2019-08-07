Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ile Adriana Lima sosyal medyada olay oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, eski rol arkadaşı Meryem Uzerli'nin kendisinin fotoğrafını öptüğü anları Instagram'dan paylaştı. Meryem Uzerli, Oktay Kaynarca'nın reklam yüzü olduğu markanın afişleri önünde pozlar verdi. Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğrafını öptüğü anları da Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımın altına "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" yorumunu yaptı. EDHO'nun yıldızı Kaynarca'nın bu paylaşımının altına gelen yorumlardan birisi sosyal medya gündemine oturdu. Bir takipçisi Oktay Kaynarca ile Adriana Lima'yı yakıştırdığını belirtti. Bu yorum kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayıldı ve Oktay Kaynarca ile Adriana Lima'nın yaş uyumu merak konusu oldu. İşte Oktay Kaynarca ile Adriana Lima arasındaki yaş farkı...

07.08.2019 13:43 - Son Güncelleme: 07.08.2019 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





