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Haberler Magazin İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: "Bu kez kız galiba"

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: "Bu kez kız galiba"

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti, sosyal medyada "Bu kez kız galiba" yorumları havada uçuştu. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basının yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen, teknede verdiği bikinili pozlarla kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.

21.08.2022 12:36 - Son Güncelleme: 21.08.2022 12:36
İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: Bu kez kız galiba

"BU KEZ KIZ GALİBA"

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti, sosyal medyada yorumlar havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: Bu kez kız galiba

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: Bu kez kız galiba

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: Bu kez kız galiba

Ancak oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzen haber gelmişti.

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti yorumlar havada uçuştu: Bu kez kız galiba

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde koronavirüse yakalanmıştı.

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