RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in spora olan tutkusu tüm dünya tarafından biliniyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkarn fiziğinin bozulmasına izin vermeyen JLo, sporuna evden devam ediyor. Spor sonrası sık sık paylaşımlar yapan Jennifer Lopez, bu geleneği bozmadı ve bir paylaşım daha yaptı. Ancak bu paylaşımı diğerlerinden farklıydı. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detaya görenler korkularını dile getirdi. İşte Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki kan donduran o detay.

20.05.2020 15:04 - Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04
Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Jennifer Lopez, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina günlerinde de düzenli olarak spor yapmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Geçtiğimiz gün spor yaptıktan sonra çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının arka planındaki bir detay, hayranlarını korkuttu.

Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Lopez'in arkasında kel ve maskeli bir adam olduğunu iddia eden takipçileri, 'Arkanda kim var?', 'Arkanda maskeli bir adam var, bir tek ben mi görüyorum?', 'Neden arkanda maskeli bir adam var?' 'Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü' şeklinde yorumlar yaptı.

Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

Lopez, henüz konuyla ilgili bir yorum yapmasa da, hayranları durumu açıklaması için ısrar ediyor.

Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı

İŞTE O DETAY

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…
İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup…