Jennifer Lopez bu paylaşımıyla herkesi korkuttu! Kan donduran o detay gözlerden kaçmadı
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in spora olan tutkusu tüm dünya tarafından biliniyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkarn fiziğinin bozulmasına izin vermeyen JLo, sporuna evden devam ediyor. Spor sonrası sık sık paylaşımlar yapan Jennifer Lopez, bu geleneği bozmadı ve bir paylaşım daha yaptı. Ancak bu paylaşımı diğerlerinden farklıydı. Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detaya görenler korkularını dile getirdi. İşte Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki kan donduran o detay.
20.05.2020 15:04
- Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04
DİĞER GALERİLER